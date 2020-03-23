82 milyon için ekonomik ve sosyal seferberlik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınına karşı açıkladığı ekonomik istikrar kalkanı paketi 82 milyona nefes aldırdı. Türkiye, salgına karşı "eko- nomik ve sosyal seferberlik" başlatırken, hükümet gerekli adımları hızla yaşama geçiriyor.Dünyada hızla yayılan salgına karşı örnek bir mücadele yürütülürken dün itibarıyla yeni adımlar devreye girdi. Cumhurbaşkanı kararıyla icra ve iflas takipleri durduruldu. Nafaka alacakları dışındaki bütün icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durdurulmasına ilişkin karar yürürlüğe girdi. Kararda, salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, yurt genelinde yürütülen tüm takiplerin durdurulduğu vurgulanarak, "Bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir" denildi.Salgından olumsuz etkilenerek üretime ara veren, işletmesini kapatan işletmelere destek için uygulanacak kısa çalışma ödeneği başvuruları bugün başlıyor. Tekstilden perakendeye, kreşlerden yiyecek-içecek sektörüne kadar geniş bir alanda istihdamı koruma kaydıyla 3 aylık maaşın yüzde 60'ını devlet ödeyecek. Kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenler İŞKUR il müdürlükleri ve hizmet merkezlerine özel oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurusunu gerçekleştirebilecek. Kısa çalışma ödemeleri, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecek. Milyonlarca çalışan ve işyerini ilgilendiren telafi ve kısa çalışma ödeneğine ilişkin yasal düzenleme bu hafta yapılacak. Meclis'e gelecek düzenleme ile son 3 yılda en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primini ödeme koşulunda gün şartı azaltılacak. Devlet, faaliyetine ara veren işyerlerinde son bir yıldır asgari ücretle çalışan bir işçiye bin 752 lira ödenek veriyor. İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı da bir dizi önlem aldı. Mükellefler, bütün dilekçelerini 10 Nisan'a kadar İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden verebilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Hazine taşınmazları üzerinde tahsisli ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında kira alınmayacağını bildirdi.İcra, iflas takipleri durduruldu.Kısa çalışma ödeneği başvuruları başlıyor.Havayolu taşımacılığında KDV yüzde 1'e indirildi.Geri kazanım katılım payı beyan dönemi uzatıldı.Türk vatandaşı olmayanlara ikamet uzatmada kolaylık sağlandı.BAKANLIK, elektronik ortamda beyan zorunluluğu getirilen geri kazanım katılım payı beyan dönemini 6 aya çıkardı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğiyle beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak belirlendi. Bu yıl için birinci dönem, "Ocak-Şubat-Mart- Nisan-Mayıs-Haziran", ikinci dönem "Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık" olacak.GELİR İdaresi Başkanlığı'nca alınan kararlar kapsamında beyanname süresi 30 Nisan'a uzatıldı. Gayrimenkul sermaye iradı, ücret ile diğer kazançlar 10 Nisan'a kadar Hazır Beyan Sistemi üzerinden verilecek. Türk vatandaşı olmayanlar ikamet süresini uzatma gibi işlemlerde gerekli olan vergi kimlik numarasını 10 Nisan'a kadar vergi dairelerine gitmeden alabilecek.