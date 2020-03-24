Kredi ödemeleri ertelendi mi? Kredi ödemelerini erteleyen bankalar hangileri? İşte detaylar…

Corona virüsü salgını tüm dünya üzerinde etkilerini yoğun bir şekilde göstermeye devam ediyor. Ülkemizde de bu mücadeleler hız kesmeden devam ediyor. Durum böyle olunca, çalışanlar ve işverenler ekonomik anlamda zarar yaşayabiliyor. Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik anlamda kötü etkilenenler için yeni kararlar alındı. İki bankadan kredi ödemelerinin ertelenmesi karar alındı. Peki, hangi bankalar kredi ödemelerini erteledi? Konuyla ilgili son dakika haberlerine ve bankaların açıklamalarına haberimizin içerisinde yer verdik…

KREDİ ÖDEMELERİ ERTELENDİ Mİ? KREDİ ÖDEMELERİNİ ERTELEYEN BANKALAR HANGİLERİ? ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK, HALKBANKASI…

Corona virüsü salgını nedeniyle ülke genelinde çok sayıda tedbir alındı. Bu noktada ekonomik anlamda kötü etkilenen çalışanlar ve işverenler için bankalardan son dakika açıklamaları geldi. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank yaşanan bu salgın nedeniyle yeni kararlar aldıklarını açıkladılar.