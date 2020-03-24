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affı nedir, kimleri kapsıyor? Sicil affı çıktı mı, son durum nedir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta duyurduğu Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi içerisinde bulunan ve borçluların merakla beklediği konu ile ilgili olarak affı nedir, kimler yararlanabilir gibi sorular birçok vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Yakından takip edilen bu konuda vatandaşın mağduriyetlerinin giderilmesi çerçevesinde çalışmalar hızlandırıldı. Bazı sebeplerden dolayı kredi veya kredi borçlarına ödeyemeyenler vatandaşlar kurumların kara listesinden silinmeleri için doğacak olan bu fırsat ile ilgili detayları haberimizde derledik. Peki, Sicil affı nedir? Sicil affı çıktı mı, son durum nedir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 25.3.2020 02:45 ABONE OL
Sicil affı nedir, kimleri kapsıyor? Sicil affı çıktı mı, son durum nedir?

Milyonlarca borçlunun merakla takip ettiği affı son durum için yapılandırma ve faizlerin silinmesi ile ilgili açıklamalar yoğun olarak takip ediliyor. Ülkemizde corona virüsü ile mücadele kapsamında önemli kararlar peş peşe gelirken vatandaşların mağduriyetlerini bir nebze olsun gidermek için sicil affı da birçok kişiye göre düzenlemede yer alacak. Bununla ilgili olarak ise sicil affı nedir, kimleri kapsıyor, çıktı mı gibi sorular internet üzerinden yanıt arıyor. İşte konuya dair tüm detaylar…

SİCİL AFFI NEDİR, ÇIKTI MI?

2017 yılında yapılan son düzenleme sonrasında binlerce esnaf yeniden sicil affı yasası düzenlemesini talep ediyordu. Son olarak konuya ilişkin açıklamalar peş peşe geldi...

İşte Sicil affı son durum...

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Sicil affı nedir, kimleri kapsıyor? Sicil affı çıktı mı, son durum nedir?
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