Sicil affı nedir, kimleri kapsıyor? Sicil affı çıktı mı? İşte son durum

Milyonlarca borçlunun merakla takip ettiği sicil affı son durum için yapılandırma ve faizlerin silinmesi ile ilgili açıklamalar yoğun olarak takip ediliyor. Ülkemizde corona virüsü ile mücadele kapsamında önemli kararlar peş peşe gelirken vatandaşların mağduriyetlerini bir nebze olsun gidermek için sicil affı da birçok kişiye göre düzenlemede yer alacak. Bununla ilgili olarak ise sicil affı nedir, kimleri kapsıyor, çıktı mı gibi sorular internet üzerinden yanıt arıyor. İşte konuya dair tüm detaylar…

SİCİL AFFI NEDİR, ÇIKTI MI?

2017 yılında yapılan son düzenleme sonrasında binlerce esnaf yeniden sicil affı yasası düzenlemesini talep ediyordu. Son olarak konuya ilişkin açıklamalar peş peşe geldi...

İşte Sicil affı son durum...