Bugün bankalar açık mı kapalı mı? Bankalar saat kaçta, ne zaman açılıyor?

Dünyada birçok alanda insanları ve hükümetleri yeniden düzenleme yapmaya zorlayan corona virüsü nedeniyle, banka çalışma saatleri de değişti. Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla, Türkiye'deki bankalar alış ve kapanış saatlerini güncelleyerek müşterilerine duyuru mesajı gönderdiler. Yapılan yeni düzenlemenin ardından Türkiye'de hizmet veren Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, BBVA Garanti Bankası, ING Bank, Denizbank gibi bankaların müşterileri, banka çalışma saatlerini araştırmaya başladılar. Bankaların açılış saati ileri alınırken, kapanış saati de önlem olarak öne çekildi. Peki, bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren bankaların şubelerinin açılış kapanış saatleri...

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 25 MART: BANKALAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Alınan koronavirüs önlemleri kapsamında banka çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı.

İşte bankaların çalışma saatleri...