Virüse karşı doktor cebe girdi

Koronavirüse karşı topyekun mücadelede hükümetten bankalara ve özel sektöre kadar herkes çeşitli adımlar atıyor. Başından bu yana koronavirüs ile en sert mücadeleyi yapanlardan biri de sigorta sektörü. Sektörün attığı adımlardan en önemlisi ilk ortaya çıktığından bu yana koronavirüs nedeniyle sağlık sigortası müşterilerinin masraflarını karşılamasıydı. Koronavirüsü soğuk algınlığı olarak kabul eden sigorta şirketleri, hastaneye giden tüm özel sağlık sigortalıların masraflarını karşıladı.Evden çıkmama tedbirlerinin ardından ise sigorta firmaları, teknolojinin de yardımıyla 7 gün 24 saat müşterilerine görüntülü olarak sağlık desteği vermeye başladı. Canlı olarak doktorlar müşterilerine danışıp sorunlarını dile getirebiliyor. Anadolu Sigorta, bu hizmeti üç yıl önce başlatan ilk firma olarak bireysel ve kurumsal müşterilerine, Sağlığım Cepte uygulamasından veya Anadolu Sigorta online şubesi üzerinden canlı ve görüntülü görüşme yaptırıyor. Online ve ücretsiz görüntülü doktor hizmeti hakkında konuşan Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Gökalp, "Virüsün yayılmasını mümkün olduğunca önleyebilmek adına bu dönemi hep birlikte gerekli önlemleri alarak geçirmek durumundayız. 2017'de Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek online ve ücretsiz görüntülü doktor hizmetimizi faaliyete almıştık. Zorunlu kalmadıkça hastaneye gidilmemesi tavsiye edilen yaşadığımız kritik dönemde, görüntülü doktor hizmeti ile tüm sağlık sigortalılarımızın 7/24 hizmetindeyiz. Mobil uygulamamız Sağlığım Cepte üzerinden, TC kimlik numarası ile giriş yapıyor görüntülü görüşme yapabiliyorlar" dedi.Bu süreçte uzaktan tıbbi destek veren firmalardan biri de Aksigorta. Firmanın Genel Müdürü Uğur Gülen, "Acentelerimizin hastaneye gitmekten kaçındıkları bu süreçte, acil sağlık ihtiyaçları için 7 gün 24 saat hizmet veren Tıbbi Destek Hattı'mızı devreye soktuk. Acentelerimizin evlerinde geçirdikleri sürede artan internet ihtiyaçlarına yönelik olarak, ek internet paketi desteği de veriyoruz. Aynı zamanda bu zorlayıcı dönemde acentelerimizin gündemden biraz olsun uzaklaşarak, moral depolamaları amacıyla Digitürk eğlence paketini hizmetlerine sunduk" diye konuştu.Bir diğer önemli destek de sigorta sektörünün olmazsa olmazlarından biri olan acentelere geldi. Aksigorta, acentelerinin zor duruma düşmesini engellemek için çeşitli tedbirler açıkladı. Acentelerine 'acil destek' paketi hazırlayan firma en büyük dağıtım kanalı olan acentelerinin iş sürekliliğini sağlamak, değişen koşullara hızla adapte olabilmelerine ve gelir kayıplarını minimumda tutabilmelerine destek olmayı amaçlıyor. Nakit akışları ve gelir kaybına desteğin öncelikli olduğunu ifade eden Uğur Gülen, şöyle konuştu: "Acentelerimiz için sunduğumuz öncelikli destek, anlık nakit ihtiyaçlarını göz önüne alarak komisyon ödemelerini artık haftalık olarak gerçekleştirmek oldu. Aynı zamanda, acentelerimizin ana gelir kalemlerinden biri olan protokollerde hedef gerçekleştirme oranlarımızı düşürerek hedeflere ulaşmalarını kolaylaştırmayı amaçladık ve kazançlarını artırabilmek adına komisyon sistemimizde esneklikler sağladık. Öte yandan, bu zamana kadar kampanyada başarı karşılığında verdiğimiz Başarı Rüzgârı'nı müşteri taleplerinin azaldığı bu dönemde tüm acentelerimize hediye ettik."