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'da yolcu otobüslerine coronavirüs denetimi

'da jandarma ekiplerince, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesine ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına ilişkin genelgesinin uygulanmasına yönelik denetimlere başlandı.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 26.3.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 09:27 ABONE OL
İstanbul'da yolcu otobüslerine coronavirüs denetimi

İstanbul'da tam olarak Odayeri Gişeleri önünde bulunan bir bölüme kontrol noktası kuran İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüslerini durdurarak coronavirüse karşı denetim yaptı. Görevli personel tarafından sürücülerin ehliyetleri ve yolcu listeleri kontrol edildi. Ekipler, her araca ayrı ayrı binerek yapılan denetim ve coronavirüs, bulaş riski ve tehlikle alanları ile ilgili bilgiler verdi.

SEYAHAT BELGESİ OLMAYANLAR TESPİT EDİLDİ

Ayrıca bir otobüste bulunan 65 yaş üstü ve seyahat belgesi olmayan bir kadın yolcu da jandarma ekiplerince araçtan indirilerek gideceği yere götürüldü. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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İstanbul'da yolcu otobüslerine coronavirüs denetimi
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