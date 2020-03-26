KOBİ’lere üçlü koruma kalkanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yeni tip corona virüsü KOVİD-19'a karşı KOBİ'lere kalkan olacak 3'lü koruma paketini devreye aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL'ye kadar destek vereceklerini belirterek, "KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz. KOSGEB projelerine de 4 ay ek süre vereceğiz" açıklamasında bulundu.



6 MİLYON TL DESTEK

Planını detaylarını anlatan Varank, "KOSGEB'in TEKNOYATIRIM Destek Programı kapsamında ürün listemize yeni ürünler ilave ettik. Dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske ve eldiven gibi ürünleri yerli imkânlarla üreten işletmelerimiz, KOSGEB'in TEKNOYATIRIM Destek Programından faydalanabilecek. Salgın riskinin ortadan kalktığı resmi makamlar tarafından duyurulana kadar bu programdan yararlanabilecekler" ifadelerini kullandı. Varank, işletmelerin bu ürünlerle ilgili projelerini hazırlayacaklarına değinerek, "Bu projelere, 6 milyon TL'ye kadar destek vereceğiz. Bunun 4 milyon 200 bin TL'si geri ödemeli olacak" dedi. Piyasalardaki tüm gelişmeleri yakından izlediklerini kaydeden Varank, KOVİD-19'un tüm dünyaya yayılmasının ardından talebi artan ürünler olduğunu ve talebi karşılamak için üreticilerle temasa geçtiklerini dile getirdi.



3 AY ERTELENECEK

Bakan Varank, KOSGEB'in geri ödemeli olarak verdiği destekler kapsamında 30 Haziran 2020'ye kadar olan alacaklarını ertelediklerini ve bu durumdaki KOBİ'lerin 30 Haziran 2020 tarihine kadar KOSGEB'e yapması gereken ödemelerini 3 ay ötelediklerini söyledi. İşletmelerin geri ödeyecekleri taksitlerin tamamının ötelendiğin vurgulayan Varank, "Vade sayısı değişmeyecek. Herhangi bir yasal faiz de alınmayacak. Bu karardan, daha önce KOSGEB alacaklarının ertelenmesi kararlarından yararlanan KOBİ'lerimiz de faydalanabilecek" diye konuştu.



4 AY EK ZAMAN

Varank, proje süresi yükümlülüklerini ya da girişimcilik programı yükümlülüklerini 11 Mart 2020 ve sonrasında yerine getirmesi gereken işletmelere, 4 aya kadar ek zaman vereceklerini, böylece projelerin kesintiye uğramayacağını ifade etti. Varank, işletmelerin ek süre talebinde bulunmaları gerektiğinin altını çizerek, "Karar sürecini hızlandırdık, yeni bir kurul kararına gerek duyulmaksızın talep eden KOBİ'lerimize gerektiği anda süre uzatımını hemen sağlayacağız" açıklamasını yaptı.

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