Kritik ürünlerde vergi sıfırlandı

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede en çok ihtiyaç duyulan tıbbi maske, solunum cihazı, kolonya ve dezenfektanın hammaddesi etil alkolde gümrük vergisi sıfırlandı. Kolonya ve dezenfektanın hammaddesi etil alkolde yüzde 10, tıbbi maskede yüzde 20 olan gümrük vergisi de kaldırıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, solunum cihazları için de gümrük vergisinin sıfırlandığını belirterek, "Kolonya ve dezenfektan üretiminde ham madde olarak kullanılan dökme etil alkol ithalatında yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini kolonya ve dezenfektan üreten sanayiciler için sıfırladık" dedi.