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Son dakika haberi: 2020 ! 14 bin sürekli işçi alımı başvuru şartları belli oldu

Gelen son dakika bilgisine göre 2020 yapılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı gerekli olan başvuru şartları ve kontenjanlar belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Bakanlığı kadrolarına yapılacak 14 bin sürekli işçi alımını, üzerinden dijital ortamda gerçekleştireceklerini bildirdi. İşte Sağlık Bakanlığı 2020 personel alımı başvuru detayları

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 26.3.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 11:04 ABONE OL
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 2020 personel alımı! 14 bin sürekli işçi alımı başvuru şartları belli oldu

Son dakika personel alımı ilanı... Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı için ilan yayınladı. Personel alımı için gerekli başvuru şartları belli oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: - "Vatandaşlarımız, İŞKUR birimlerine gelmeden, başvurularını e-Devlet ya da 'esube.iskur.gov.tr' üzerinden yapabilecek. Ayrıca ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezimizi arayarak da başvurularını gerçekleştirebilecekler" - Başvurular, bugünden itibaren 30 Mart'a kadar yapılabilecek

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Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 2020 personel alımı! 14 bin sürekli işçi alımı başvuru şartları belli oldu
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