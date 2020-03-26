Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı! 14 bin sürekli işçi alımı başvuru şartları belli oldu

Son dakika personel alımı ilanı... Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı için ilan yayınladı. Personel alımı için gerekli başvuru şartları belli oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: - "Vatandaşlarımız, İŞKUR birimlerine gelmeden, başvurularını e-Devlet ya da 'esube.iskur.gov.tr' üzerinden yapabilecek. Ayrıca ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezimizi arayarak da başvurularını gerçekleştirebilecekler" - Başvurular, bugünden itibaren 30 Mart'a kadar yapılabilecek