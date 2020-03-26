THY’nin yolcu uçakları kargo seferlerine başladı

Türk Hava Yolları'nın (THY) hava kargo taşımacılığındaki markası Turkish Cargo, koronavirüs nedeniyle tedarik zincirinde oluşabilecek aksamaların önüne geçmek ve hayati önem taşıyan sağlık malzemelerinin taşınabilmesi için kargo uçaklarının yanı sıra yolcu uçaklarıyla da sadece kargo taşımacılığı yapmaya başladı. Dünyanın en büyük 6'ncı kargo kapasitesine sahip olan Turkish Cargo, 25 adet yüksek kapasiteli kargo uçağıyla gerçekleştirdiği seferlere ilave olarak THY'nin yolcu uçakları ile de kargo taşıyacak.Yolcu uçağı ile kargo taşımalarının ilkini 20 Mart'ta Boeing 777-300 tipi yolcu uçağıyla İstanbul'dan Kiev'e yapan Turkish Cargo, Çin'den temin edilen ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitlerini Türkiye'ye ulaştırmaya başladı. Şirket, bu kritik süreçte 14 bin 500 tonluk ek kapasite oluşturdu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün "Filmlerde, dünya zor durumda kaldığında gökyüzünde kurtarıcı kahramanlar belirirdi. Koronavirüs film değil ama kahramanımız yine gökyüzünde" dedi.