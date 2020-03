‘Yemeği bana değil çocuklarıma götürün’

Koronavirüsten sokak hayvanları da olumsuz etkilendi. Özellikle kafeteryaların kapatılması ve restoranlarda yoğunluğun azalması üzerine hayvanlar besin bulmakta zorlanmaya başladı. Başta parklar olmak üzere sokaklarda kedi ve köpeklerin yoğunlukta olduğu yerlere her sabah giderek onlara yiyecek veren özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar da kendilerine getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hayvanları besleyemedi, sıkıntı büyüdü.Restoran ve kafeteryaları evi olarak özümseyen sokak hayvanları günlerdir kepenklerin kapalı olmasına rağmen gece gündüz buralarda yatıyorlar. 65 yaş üstü vatandaş belediyeleri arayarak adres verip, kedi ve köpeklere bakılmasını istiyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin bütün ilçe belediyeleri ile hayvanseverler sokak hayvanları için seferber oldu. Bir parkta 6 kedi besleyen yaşlı bir vatandaş, "Sizden çok rica ediyorum. Onlar benim çocuklarım gibiydi. Her sabah gidip, onlara mama verip karınlarını doyuruyordum. Şimdi ne yapıyorlardır" diyerek Arnavutköy Belediyesi'ni aradı. Belediyenin sağlık ekipleri ve zabıtalar ilçede bulunan tüm park, bahçelere kedi ve köpekler için günlük mama bırakmaya başladı. Belediye ekiplerinin günlük yemek götürdüğü Maltepe'de bulunan 73 yaşındaki Bülent Kara, görevlilere, "Gülsuyu Parkı'nda beslediğim 4 köpek, 3 kedim vardı. Bana getirdiğiniz bu yemeği köpeklerime vermenizi istiyorum" dedi. Görevliler Kara'yı, "Amca biz köpek ve kedilere ayrıca mama veririz. Mama verirken de fotoğrafını çekip, yarın yemek getirdiğimiz zaman size gösteririz" diyerek ikna etti. İhbarlar doğrultusunda da ihtiyacı olan sokak hayvanlarına da görevli veterinerler tarafından yardım eli de uzatıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Can dostlarımıza yönelik mama dağıtımımız aralıksız sürüyor. Salgın sebebiyle daha çok hassasiyet gösteriyoruz. Dostlarımızın sevgi ve merhamete muhtaç olduğunu unutmamalıyız" dedi.Eskişehir Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma Derneği Başkanı Nesrin Çiçek, hayvanların salgın korkusuyla sokaklara terk edilmesine ilişkin çok Türkiye'nin her yerinden çok sayıda ihbar aldıklarını söyledi. Aldıkları ihbarları illerdeki dernek görevlilerine ilettiklerini belirten Çiçek, SABAH'a şunları söyledi: "Koronavirüs salgının ardından evcil hayvanlarla ilgili de bilgilendirmeler yapılmalı. Çünkü insanlar şu an biraz panik halinde ve kulaktan dolma bilgilerle hareket ediyorlar. Virüs korkusuna sürekli baktıkları hayvanları sokaklara terk ediyorlar. Aslında uzmanların görüşleri hayvandan insanlara bulaşan direkt bir hastalık değil koronavirüs. Bakımevlerinin bu konuda yoğunluğu fazla. Bir de sokaklara terk edilen hayvanlar ayrıca yük getiriyor."