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Akbank 'nin kredi protokolüne katıldığını açıkladı

Akbank, Türkiye Bankalar Birliğinin () işletmelere yönelik Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli kredi protokolüne katılma kararı aldı.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 27.3.2020 23:15 ABONE OL
Akbank TBB'nin kredi protokolüne katıldığını açıkladı

Akbank'tan yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki etkilerini azaltmak amacıyla ekonomiye destek vermek üzere alınan önlemler hatırlatıldı.

Açıklamada, bankanın, TBB'nin duyurduğu ve 30 Mart'tan itibaren geçerli olacak, salgının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini asgari seviyede tutmak amacıyla devreye alınacak olan "Çek Ödeme Destek Kredisi" ve "Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği" paketlerine katılacağı bildirildi.

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Akbank TBB'nin kredi protokolüne katıldığını açıkladı
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