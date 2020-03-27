ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, dün verdiği bir röportajda "Cephanemiz tükenmeyecek" dedi. Powell, "Bir resesyon içinde olabiliriz, öncelik virüsü kontrol altına almak'. Ekonomideki yavaşlama kamu sağlığına bir yatırım. Ekonomik aktivite yılın ikinci yarısında yeniden canlanacak" dedi. Dün ABD Senatosu da 2 trilyon dolarlık rekor büyüklükteki teşvik paketini sıfıra karşı 96 oyla kabul etti. Yasaya göre, geliri düşük vatandaşlara bir defaya mahsus bin 200 dolar nakit yardım yapılacak. Küçük işletmelere de 377 milyar dolarlık teşvik verilecek.