Elektriği kesen şirkete fırsat verilmeyecek

Vatandaşın ve iş dünyası koronavirüs ile boğuşurken bazı elektrik dağıtım şirketleri alınan kararlara rağmen abonelerinin elektriklerini kesmeye devam etti. Bakanlığın firmaları uyardığı da belirtilirken, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) dün kesintiler ve fiyatlar konusunda iki önemli karara imza attı. Elektriğe 2020 nisan-haziran döneminde zam yapılmamasının kararlaştırıldığı toplantıda ayrıca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgını ile mücadele edilen bu dönemde vatandaşın elektrik ve doğalgazının kesilmemesine yönelik açıklaması da değerlendirildi. Toplantıda "koronavirüs ile mücadelede devlet- millet elele" anlayışına zarar veren şirketlerin uyarılması ve bu dönemde fedakarlıkta bulunmayan şirketlerin cezasız bırakılmaması yönünde karara varıldı.EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın elektrik ve doğal gaz kesme konusunda verdiği mesaj çok net. Sosyal devlet olmanın gereği ile biz de bu süreci yakından takip ediyoruz. Hizmetlerin aksamaması ve vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi hayati önem taşıyor. Kurum olarak Bakanlığımızla eşgüdüm ve tam bir işbirliği ile çalışıyoruz ve ilerleyen günlerde alınması gereken yeni tedbirler olursa bu tedbirleri de vakit kaybetmeden alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, kurul toplantısı sonrası yaptığı değerlendirmede, "Elektrikte 2020 yılı nisan, mayıs, haziran aylarına yönelik herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir" ifadesini kullandı.YAKLAŞIK on gündür evden çalışma düzenine geçtiklerini belirten Avrupa Reklam Genel Müdürü Muharrem Kaya, "Üretim tesislerimizi de bu kapsamda kapattık. Ancak geçen gün elektrik dağıtım şirketi ekipleri bizi arayarak 10 günlük bir gecikme nedeni ile elektriğimizi keseceklerini söylediler. Bir saat içinde ödeyeceğimizi söylememize rağmen elektriğimiz kesildi. Trafodan kestikleri için de makinelerimiz arızaya uğradı. Muhasebe biriminin çalışmamasının da etkisiyle olan bir gecikmeydi. Hızlıca şirket kredi kartını ödeyerek gerektiğimizi kesmelerini son anda engelledik ama duyumlarımıza göre çok sayıda fabrikanın elektrikleri kesiliyor" dedi.