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üretimlerini ikiye katladılar, yine de taleplere yetişemiyorlar

'de yayılan sonrası kullanımı artan dezenfektan ve kolonyanın hammaddesi üretimi için harekete geçildi. 'da bir şeker fabrikası ithalatı durdurulan etil alkolde kapasitesini yüzde 100'ü aşan oranda artırdı, günde 65 bin litre üretim miktarına ulaştı. İki katı üretim yapan fabrikada, yine de talepler karşılanamıyor.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 27.3.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 10:01 ABONE OL
Etil alkol üretimlerini ikiye katladılar, yine de taleplere yetişemiyorlar

salgını sonrası kullanımı artan ve taleplerin karşılanamadığı dezenfektan ve kolonya üretiminin hammaddesi etil alkolde de stoklar tükendi. İthalatı da durdurulan için yerli firmalar harekete geçti. Şeker Fabrikası da etil alkol üretim kapasitesini yüzde 100'ü aşan oranda artırdı. Fabrikada, 50 çalışanla, 3 vardiya halinde günlük 65 bin litre etil alkol üretiliyor. Şeker pancarının melasından yapılan etil alkol, önce kalite kontrolden geçiriliyor, sonra paketlenerek 'nin dört bir yanına gönderiliyor. İki katı üretim yapan fabrikada, yine de talepler karşılanamıyor.

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Etil alkol üretimlerini ikiye katladılar, yine de taleplere yetişemiyorlar
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