İnternet kullanım alışkanlıkları değişti

Türk Telekom çalışanlarının ve iş ortaklarının virüsünün yayılma ve bulaşma riskini en aza indirmek için aldıkları önlemlerden söz eden Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türk Telekom olarak, içinde bulunduğumuz kritik süreçte de 'kesintisiz iletişim' için üzerimize düşeni yapmaya var gücümüzle devam ediyoruz" dedi."Yönetim kadromuzdan çok sayıdaki alt birimimize kadar tüm ekiplerimizle, 47 milyon müşterimize sunduğumuz hizmetlerin aksamasına mahal vermeden canla başla işimizin başındayız" diyen Önal, "Sahada, ofislerimizde görevlerini özveriyle sürdüren arkadaşlarımız, koronavirüs mücadelesinde insanüstü performansla mücadele veren sağlık çalışanlarımıza kadar kritik bir rol ve sorumluluk taşıyorlar. Sevdikleriyle arasına fiziksel mesafe koymak zorunda kalan insanlarımızı güçlü iletişim altyapımızla sevdiklerine 'biz' bağlıyoruz. Mesafeyi artırırken, gönülleri yaklaştırmak 'biz'e düşüyor. 'Biz'lerin sayesinde çocuklarımız eğitimlerine online devam edebiliyor. Olağanüstü şartlarda görev yapan sağlık personelimiz, devlet görevlilerimizin hayatını, hizmetlerimizle 'biz' kolaylaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.Diğer operatörlerle birlikte sağlık çalışanlarına yönelik özel bir iletişim paketi üzerinde mutabık kaldıklarını da açıklayan Önal, "Bu süreçte büyük fedakarlıklar gösteren sağlık çalışanlarımız için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı liderliğinde diğer operatörlerle birlikte hareket ederek 5 GB'lık bir data ve 500 dakikalık sesten oluşan bir paket üzerine çalışıyoruz. Sağlık personelimiz için ülke olarak ne yapsak az. Aynı şekilde operatörler olarak buna benzer temel iletişim ihtiyaçlarını giderecek temel konularla ilgili olarak yine kamu düzenleyicisinin liderliğinde yakın bir çalışma kültürü ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.