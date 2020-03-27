Kısa çalışma ödeneği hesaplama 2020: İŞKUR kısa çalışma ödeneği şartları nelerdir, kimler alabilir?

Kısa çalışma ödeneği başvurularında yapılan değişikliklerin ardından vatandaşlar 2020 kısa çalışma ödeneği hesaplama işlemi ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı. KOVİD-19 salgınından olumsuz yönde etkilenen ve iş kaybı yaşayan işletmeler, İŞKUR'a elektronik ortamda başvuru için gerekli belgeleri sağlayarak başvurularını tamamlayacak. Peki, Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları nelerdir ve kısa çalışma ödeneği hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte 2020 Kısa çalışma ödeneği ile ilgili son dakika ayrıntıları…

2020 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR, NASIL ALINIR?

İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yer alan kısa çalışma ödeneği; istihdamın korunması amacıyla yürürlüğe sokulan bir uygulamadır. Zorlayıcı sebepler, bölgesel veya sektörel bir kriz sebebiyle iş yerlerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azalması veya durma noktasına gelmesi halinde, istihdamın korunabilmesi için yapılan bir ödeme olarak tanımlanan kısa çalışma ödeneği kapsamında, çalışılamayan süre boyunca işçilere ödeme yapılacak.

Peki, kısa çalışma ödeneği nasıl hesaplanır? Adım adım gelire göre hesaplama işlemi...