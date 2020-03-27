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hesaplama 2020: kısa çalışma ödeneği şartları nelerdir, kimler alabilir?

KOVİD-19 salgınını önlemek için alınan tedbirler arasında, uzaktan çalışma ve haftalık olarak vardiyalı çalışma gibi önlemlerin yanında işveren ve çalışanları zarar görmesini engellemek için finansal düzenlemeler de yer alıyor. Son olarak, Aile Çalışma ve Bakanlığı'nca şartlarında yeni bir düzenlemeye gidildi ve işverenlere aracılığı ile daha çabuk ve kapsamlı kısa çalışma ödeneği verilmesine karar verildi. Bu kararın ardından vatandaşlar, kısa çalışma ödeneği nasıl hesaplanır sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, İŞKUR kısa çalışma ödeneği şartları nelerdir ve kimler alabilir? Haberimizde, kısa çalışma ödeneği hesaplama işlemi ile ilgili detaylar ve 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği şartları yer alıyor...

Giriş Tarihi: 27.3.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 11:23 ABONE OL
Kısa çalışma ödeneği hesaplama 2020: İŞKUR kısa çalışma ödeneği şartları nelerdir, kimler alabilir?

başvurularında yapılan değişikliklerin ardından vatandaşlar 2020 kısa çalışma ödeneği hesaplama işlemi ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı. KOVİD-19 salgınından olumsuz yönde etkilenen ve iş kaybı yaşayan işletmeler, İŞKUR'a elektronik ortamda başvuru için gerekli belgeleri sağlayarak başvurularını tamamlayacak. Peki, Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları nelerdir ve kısa çalışma ödeneği hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte 2020 Kısa çalışma ödeneği ile ilgili son dakika ayrıntıları…

2020 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR, NASIL ALINIR?

İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yer alan kısa çalışma ödeneği; istihdamın korunması amacıyla yürürlüğe sokulan bir uygulamadır. Zorlayıcı sebepler, bölgesel veya sektörel bir kriz sebebiyle iş yerlerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azalması veya durma noktasına gelmesi halinde, istihdamın korunabilmesi için yapılan bir ödeme olarak tanımlanan kısa çalışma ödeneği kapsamında, çalışılamayan süre boyunca işçilere ödeme yapılacak.

Peki, kısa çalışma ödeneği nasıl hesaplanır? Adım adım gelire göre hesaplama işlemi...

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Kısa çalışma ödeneği hesaplama 2020: İŞKUR kısa çalışma ödeneği şartları nelerdir, kimler alabilir?
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