Mustafa Varank: Fırsatçıların canlarını yakacağız

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlem ve çalışmalarla ilgili bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fırsatçıları sert sözlerle uyararak "Açık söylüyorum bu fırsatçıların canlarını yakacağız. Fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacaklar" dedi. Türkiye'de solunum cihazları üreten firmalar olduğunu belirten Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu girişimlerle irtibata geçerek onlarla bu olaya katkı sağlamak isteyen üreticilerimizi buluşturduk. Sağlık Bakanlığımız da liderlik yaptı. 1.000 solunum cihazı yerli üretilip hediye edilecek. Bakanlığımızın siparişi olan 5 bin ürünün teslimatını inşallah yapacağız." Varank, firmaların bankalara yaptıkları kredi geri ödemelerinde aksama olması durumunda faiz desteğinden yararlanamadıklarını ancak aldıkları kararla bankalara karşı yükümlülüğünü yerine getirmeyen firmalar için kuralı askıya aldıklarını söyledi. Koronavirüs tedavisinde kullanılacak ürünlere anında destek vereceklerini belirten Varank, "Aşı ve ilaç çalışmaları için öneri getiren herkesi sürece dahil edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.