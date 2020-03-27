Sağlık çalışanlarına 3B baskı ile siperlik

Gönüllü desteğe teknokent firmaları da destek oluyor. Bu işbirliğinin güzel örneği de İTÜ Arıteknokent de hayata geçirilen Tridi Atölye oldu. Pek çok girişimin desteğiyle sağlık çalışanları için 3B yazıcıda siperlik üretildi.İTÜ Arıteknokent sağlık çalışanlarına destek için İTÜ MAGNETFAB'de oluşturulan atölyede 3 boyutlu (3B) yazıcıda yüz kalkanı siperlik üretilmeye başlandı. ArıTeknokent şirketleri ve İTÜ Çekirdek'te doğan tüm girişimler sağlık çalışanlarına destek olmak için bir araya geldi. Arıteknokent firmaları arasında yer alan ve 3B üretim kabiliyetine sahip olan Orthero da yüz kalkanı siperlik üretimine katıldı.Daha çok sağlık çalışanına ek koruma sağlayacak projeye yerli 3B yazıcı üreticisi Zaxe3D ve 3B baskı hizmeti veren Fibilo3d firmaları da tüm makina kapasiteleri ile katkı sağlıyor.Scotty Türkiye ürünlerin ve malzemelerin taşınmasında lojistik desteği sunarken, hammadde ihtiyacını İTÜ Çekirdek'te doğan Porima3D girişimi karşıladı.