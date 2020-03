Son Dakika Haberleri: ABD corona virüs vakalarında dünyada ilk sıraya yerleşti

Corona virüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İlk olarak Çin'de ortaya çıkan corona virüs salgınında ABD vaka sayısı olarak dünyada ilk sıraya yerleşti. ABD yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile Çin ve İtalya'yı geride bıraktı.

SON 6 SAATTE 12 BİN 982 ARTTI

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "worldometre" internet sitesindeki bilgiye göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 6 saatte 12 bin 982 artarak 82 bin 179'a, ölü sayısı ise 131 artarak 1177'ye ulaştı. Dün, ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 55 bin 238, ölü sayısı ise 802 olarak kayıtlara geçmişti.

ABD, virüsün bulaştığı kişi sayısı bakımından dünya genelinde 82 bin 179 vaka ile ilk sıraya yerleşirken, onu 81 bin 285 vaka ile Çin, 80 bin 589 vaka ile İtalya takip ediyor. New York eyaleti de ABD içinde 37 bin 738 vaka ve 385 can kaybı ile salgının en fazla etkisini gösterdiği bölge olarak başı çekiyor. New York'u 6 bin 876 vaka ile komşusu New Jersey, 3 bin 829 vaka ile California eyaletleri izliyor.