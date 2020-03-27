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titizlikle dezenfekte ediliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul-Ankara arasında sefer yapan yüksek hızlı trenleri titizlikle dezenfekte ediyor.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 27.3.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 12:26 ABONE OL
Yüksek hızlı tren titizlikle dezenfekte ediliyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele için dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kamu kurum ve kuruluşları, sokak ve cadde araları, toplu kullanılan her alan ekipler tarafından virüsün yayılımının önüne geçmek için dezenfekte ediliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da İstanbul-Ankara arasında sefer yapan yüksek hızlı trenleri dezenfekte etmek için çalışma başlattı.

Halkalı istasyonunda sefer saatini bekleyen yüksek hızlı trende ekipler titizlik içerisinde dezenfekte çalışması yaptı.

Trenlerin içi ilaçlanırken, yolcuların temas ettiği her alan da dezenfektan ile temizlendi.

Gerçekleştirilen 34 seferin tamamında her bir sefer öncesinde dezenfeksiyon yapıldığı belirtildi.

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Yüksek hızlı tren titizlikle dezenfekte ediliyor
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