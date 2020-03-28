40 bin çiftçiye müjde KOBİ’lere koruma

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hem pancar çiftçisine hem de küçük işletmelere müjde verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Albayrak, TÜRKŞEKER'in haziran ayı sonunda yaklaşık 40 bin çiftçiye ödemesi gereken avans ve Ramazan ile Kurban bayramları öncesi ödemesi gereken küspe istihkak bedellerinin 3 Nisan'da pancar çiftçisinin hesaplarında olacağını bildirdi. Çiftçiye, toplam 250 milyon lira ödenecek.Bakan Albayrak, küçük işletmelerin vadeli satışlardan doğan alacaklarını korumak için çıkarılan alacak sigortasının kapsamının da genişletildiğini duyurdu. Daha önce cirosu 25 milyon olan işletmeler sigorta kapsamına alınıyordu. Ciro miktarı 125 milyona çıkarıldı.Böylece tüm KOBİ'ler, ödenmeme riskine karşı ticari alacaklarını sigortalama imkanına kavuşacak. Karar 1 Nisan'da yürürlüğe girecek. Ticari alacağını sigortalamak isteyen KOBİ'ye, alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limiti sağlanıyor. Bu rakam, risk değerlendirme kriterleri dikkate alınarak artırılabiliyor. Alacak sigortası, tacir sıfatı taşımayan gerçek kişilere yapılan satışlara teminat sağlamıyor.Halkbank'ın Esnaf Destek Paketi'yle ilgili sosyal medyadan yayılan bilgi notlarıyla ilgili de Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, destek paketinden yararlanmak için daha önce KOSGEB gibi kurumlarda kredi kullanmamış olmak, SGK, vergi dairesi veya üçüncü kişilere haciz ya da borç kaydı bulunmamak, kredi çekebilecek düzeyde kredibiliteye (1300 üstü) sahip olmak ve ticari sicile üye olan herhangi bir işletmeye ortaklığı bulunmama gibi şartlar arandığı yönündeki paylaşımların doğru olmadığı vurgulandı.Halkbank'ın destek paketinden yararlanmak için SGK, vergi dairesi, icra dairesinden bilgi ve belgeler istenmiyor. Pakete başvurmak için kurumlar vergi beyannamesi ve işletme hesap özeti de talep edilmiyor. Kredi notu 1300 olanlar krediden kolaylıkla faydalanabilecek. Tek şart esnaf ve sanatkar odalarına üye olmak. Daha önce esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle Hazine faiz destekli kredi kullananlardan da yeni paketten yararlanabiliyor.