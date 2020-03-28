Habur’daki TIR kuyruğu dezenfektanla bitti

Ticaret Bakanlığı'nın başlattığı 'temassız ihracat' uygulaması kısa sürede sonuç verdi. Şırnak'ın Silopi ilçesinden Kuzey Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı'nda koronavirüs nedeniyle durma noktasına gelen ticaretin yeniden hız kazanması için yapılan çalışmalarla günde 500'ün altına düşen TIR geçişleri yeniden 1.150'ye çıktı.Hayata geçirilen uygulama kapsamında Habur ve Zaho'ya açılan İbrahim Halil Gümrük Kapısı arasındaki tampon bölgede bekleyen TIR'lar konteyner, dorse ve şoför değişimi yaparak bir anlamda "temassız ihracat" gerçekleştiriyor. Ticaret Bakanlığı ürün teslim işlemleri biten söz konusu TIR'ları tampon bölgede dezenfekte ederek tekrar Türk şoföre teslim alıyor. Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, "İhracatçı ve nakliyeciler önlemler nedeniyle kapıda oluşan yavaşlamadan şikayet ediyor. Ancak biz insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda Ticaret Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve valiliğimizin koordineli yürüttüğü dezenfekte işlemini çok önemsiyoruz" diye konuştu. Bölge ihracatında Irak'ın özellikle Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya, "Kürt Bölgesi, salgın nedeniyle İran ve Bağdat'a kapılarını kapattı. Bu nedenle bizim için önemli bir fırsat bulunuyor" dedi.TicaretBakanı Ruhsar Pekcan, temassız dış ticaret uygulamasının dünyaya örnek olduğunu belirtti. Dün düzenlediği basın toplantısında Irak sınırında araçların tampon bölgede dezenfekte edildiğini anlatan Pekcan, İran'a açılan hudut kapıların da çözüm aradıklarını söyledi. Pekcan, "Bakü-Tiflis- Kars Demir Yolu'nu şu anda 2 bin 500 ton kapasite ile ticaret dünyasının hizmetine açtık" dedi.

ŞIRNAK NAMAZ VAKİTLERİ