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Tren seferleri geçici olarak durduruldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında (YHT), Anahat ve Bölgesel tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 28.3.2020 05:28 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 07:00 ABONE OL
Tren seferleri geçici olarak durduruldu

TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamada, geçici olarak durdurulan YHT, Anahat ve Bölgesel trenlere ait biletlerin isteyenlere kesintisiz olarak iade edilebileceğini, abonman kartlarda ise kullanılmayan kısımlara ait ücretin verileceği belirtildi.

BAŞKENTRAY VE MARMARAY VE SEFERLERİ DEVAM EDECEK

İstanbul'da Marmaray ve Ankara'da Başkentray trenlerinin işlemeye devam edeceğinin bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu trenlerde sosyal mesafeyi korumak amacıyla bazı koltukların kullanılması engellenecek. Koronavirüs salgınının önüne geçilmesinde en önemli unsurun kişisel hijyen ve sosyal izolasyon olduğu gerçeğinden hareketle "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyulmasını bir kez daha hatırlatırız."

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Tren seferleri geçici olarak durduruldu
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