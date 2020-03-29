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kullanımını artırdı!

tedbirleri kullanımına olan talebi artırdı. Porselen, cam, metal tabldot kullanımından uzaklaşan vatandaş, en çok plastik bardak kullanmayı tercih etti. Bu durum plastik üretiminde 2 haftada yüzde 25 oranında artışa sebep oldu.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 29.3.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 10:54 ABONE OL
Coronavirüs plastik kullanımını artırdı!

Dünyayı etkisi altına alan için vatandaşlar tedbirli davranmaya devam ediyor. Sokaklarda, iş yerlerinde, toplu taşıma araçlarında ön plana çıkan hijyen önlemlerini vatandaşlar evlerine de taşıyarak tek kullanımlık ürünlere yöneldi. Koronavirüs nedeniyle cam bardaklar, porselen tabaklar, metal kaşık, çatal ve bıçaklar yerini plastiğe bıraktı. Hijyene özellikle bu dönemde daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Türk Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Kurumsal İletişim Yönetmeni Cesur Çaça, "Hijyen konusunda yeme içme alanı da etkileniyor ve tek kullanımlık ürün dediğimiz gruplar oldukça önemli bir misyona sahip. Salgın nedeniyle hiç kimse bir diğerinin yediği, içtiği herhangi bir bardağı ya da çatalı kullanmak istemiyor. Bu nedenle tek kullanımlıklara inanılmaz bir talep artışı gözlemliyoruz. Son 2 hafta içerisinde tek kullanımlık ürünlere, yüzde 25'lik bir artış söz konusu. Bu artışta en çok öne çıkan ürün bardaklar oluyor" dedi.

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Coronavirüs plastik kullanımını artırdı!
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