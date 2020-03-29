Coronavirüs plastik kullanımını artırdı!

Dünyayı etkisi altına alan coronavirüs için vatandaşlar tedbirli davranmaya devam ediyor. Sokaklarda, iş yerlerinde, toplu taşıma araçlarında ön plana çıkan hijyen önlemlerini vatandaşlar evlerine de taşıyarak tek kullanımlık ürünlere yöneldi. Koronavirüs nedeniyle cam bardaklar, porselen tabaklar, metal kaşık, çatal ve bıçaklar yerini plastiğe bıraktı. Hijyene özellikle bu dönemde daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Kurumsal İletişim Yönetmeni Cesur Çaça, "Hijyen konusunda yeme içme alanı da etkileniyor ve tek kullanımlık ürün dediğimiz gruplar oldukça önemli bir misyona sahip. Salgın nedeniyle hiç kimse bir diğerinin yediği, içtiği herhangi bir bardağı ya da çatalı kullanmak istemiyor. Bu nedenle tek kullanımlıklara inanılmaz bir talep artışı gözlemliyoruz. Son 2 hafta içerisinde tek kullanımlık ürünlere, yüzde 25'lik bir artış söz konusu. Bu artışta en çok öne çıkan ürün bardaklar oluyor" dedi.