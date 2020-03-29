Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne kadar?

Emekli ikramiyeleri bu yıl ne zaman ve ne kadar yatacak? Türkiye'de 12 milyonun üzerinde yatacak vatandaş, Ramazan bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağı konusunda araştırma yapıyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde açıklama yapmış ve emekli ikramiye tarihlerinin erkene alındığını belirtmişti. Yaşanan bu gelişme ile birlikte 'Emekli ikramiyeler ne zaman ve ne kadar yatacak?' sorusu en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntılara sizler için haberimizin içerisinde yer verdik…
Başkan Erdoğan ve Bakan Selçuk'un açıklamalarına haberimizin içerisinden ulaşabilir, emekli bayram ikramiyelerinin tarihlerini öğrenebilirsiniz…