Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne kadar?

? 2020 ?

Bilindiği üzere Türkiye’de her yıl iki dini bayram öncesinde milyonlarca emekli, biner liralık ikramiye alıyor. Son dönemde yaşanan corona virüsü vakaları nedeniyle Ramazan bayramında yatacak olan emekli ikramiyeleri tarihi milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oluyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde açıklama yapmış ve bu doğrultu da emekli ikramiyelerinin bu yıl erken yatacağını belirtmişti. Yaşanan bu gelişmeler üzerinde milyonarca vatandaş ‘’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 29.3.2020 14:32 ABONE OL
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne kadar?

Emekli ikramiyeleri bu yıl ne zaman ve ne kadar yatacak? Türkiye'de 12 milyonun üzerinde yatacak vatandaş, Ramazan bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağı konusunda araştırma yapıyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde açıklama yapmış ve tarihlerinin erkene alındığını belirtmişti. Yaşanan bu gelişme ile birlikte 'Emekli ikramiyeler ne zaman ve ne kadar yatacak?' sorusu en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntılara sizler için haberimizin içerisinde yer verdik…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Başkan Erdoğan ve Bakan Selçuk'un açıklamalarına haberimizin içerisinden ulaşabilir, emekli bayram ikramiyelerinin tarihlerini öğrenebilirsiniz…

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA