İzin belgesi olmayanlar seyahat edemeyecek

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Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerle ilgili yeni bir genelge daha yayınladı. Yeni genelgeyle birlikte, havayolu ulaşımında bugün sabah saat 8.00'den itibaren "Seyahat İzin Belgesi" olmayan vatandaşlar seyahat edemeyecek. Havayolu ile düzenlenecek uçuşlarda da yolcular, bugün saat 06:00'dan itibaren Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecek. Bu nedenle Türk Hava Yolları başta olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan vatandaşlara bilet satışı yapmayacak. Genelgeye göre;"Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen,Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar,Özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde, kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar, "Seyahat İzin Kurullarından" seyahat izin belgesi alarak hava yolu ile seyahat edebilecek. İzin talepleri, otogar ve havaalanlarında bu amaçla oluşturulan başvuru masaları, bakanlık tarafından tahsis edilecek olan Alo 199 Çağrı Merkezi ve İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi üzerinden alınacak. Bu arada İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan uçuşlar geçici süreyle durduruldu.Öte yandan bazı otobüs firmalarının da fırsatçılık yaptığı iddia edildi. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda fazla ücretin alındığını ve söylenen saatte seferin yapılmadığını öne süren vatandaşlar "Saat 15.00'te otobüs var dediler. Saat 17.00 oldu hala bekliyoruz. 90 liralık bilete 280 lira, 150 liralık bilete de 400 lira istiyorlar" dedi.İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele kapsamında yayımladığı genelgeye göre, şehirler arası otobüs seferleri saat 17.00 itibarıyla valiliklerin izniyle yapılabilecek. Bakanlık, tedbirlerin detaylarının yer aldığı genelgeyi, 81 il valiliğine gönderildiğini açıkladı. Genelgede, otobüs seferleriyle ilgili ek tedbirlerin alınması zaruriyetinin oluştuğu belirtildi.