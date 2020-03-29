Kredi kartında rahatlatan indirim

oronavırüs

salgınının ekonomiye etkisini azaltmak için harekete geçen ekonomi yönetiminin 83 milyona nefes aldıran adımları sürüyor. Merkez Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 70 milyon kredi kartı sahibini ilgilendiren kararlar aldı. Faiz oranları ve asgari ödeme tutarları düşürüldü. 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek kararla kredi kartında aylık azami faiz oranı yüzde 1.40'tan 1.24'e indirildi. Kredi kartı asgari ödeme tutarı da yüzde 20-40 arasında olacak.Merkez Bankası'nın tebliğiyle, Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.25, (önceki yüzde 1.40) oldu. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.00 (önceki yüzde 1.12), Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1.55 (önceki yüzde 1.70), yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1.30 (önceki yüzde 1.42) olarak uygulanacak. Kredi kartı azami faiz oranları, bundan böyle, üçer aylık dönemler için ilan edilmeyecek.BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde 20-40 arasında olacak şekilde belirleyebilecek ve kredi kartı limitine ilişkin sınırlamaları değiştirebilecek. Daha önceden kredi kartı asgari borç yatırma tutarının en alt limiti borcun yüzde 30'uydu. Şimdi en alt limit yüzde 20'ye çekildi. Banka isterse limiti üst seviye olan yüzde 40'tan belirleyebilir. Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre kredi kartı asgari ödeme yüzde 20-40 arasında olacak. Bu oran, 13 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete'de, asgari yüzde 30 ve yeni kartlarda ilk bir yıl boyunca yüzde 40 olarak belirlenmişti. BDDK, taşıt ve tüketici kredilerinde anapara, faiz ve taksit ödemelerinin erteleme taleplerinde orijinal vadenin sınırlayıcı olmayacak. Gecikmeye giren krediler izlemeye alınmadan önce 30 gün yerine 90 gün beklenecek. Vade sınırı 12 ay olan kredinin son taksitinde 3 ay erteleme talebi gelse dahi karşılanacak. Uygulamalar, 31 Aralık 2020'ye kadar geçerli olacak.