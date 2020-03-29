Patronlar söz verdi işçi çıkarmayacağız

Önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın virüs salgınıyla mücadelede ekonomiyle ilgili alınan tedbirleri anlatırken dile getirdiği "Bu süreçte istihdamın korunmasını merkeze aldık" sözlerine on binlerce kişiyi istihdam eden işverenlerden de büyük destek geldi. Önceliklerinin mevcut istihdamı koruyarak ekonomiye destek vermek olduğunu söyleyen patronlar işçi çıkarmama sözü verdi.



AHMET NAZİF ZORLU

Zorlu Holding

Yolumuzu ayırma lüksümüz yok

ÜLKE olarak olağanüstü günlerden geçiyoruz. Bu süreçte iş dünyasının temsilcileri olarak hepimizin üstüne düşen sorumluluklar var. Önceliğimiz istihdamımızı korumak. Her patronun yapması gereken önce çalışanına sahip çıkmaktır. Bu nedenle 80 bini bulan istihdam ağımızla büyük bir dayanışma içinde çalışıyoruz. Götürebildiğimiz kadar kesinlikle istihdam zincirimizi bozmadan devam etmek istiyoruz. Hiçbir arkadaşımızla yolumuzu ayırma lüksümüz yok. Her şeyi devletten beklememek gerek bu süreçte işverenin, çalışanın, sendikaların ve



ŞENOL ŞANKAYA

Yeşim Tekstil

İşçilerimizi ücretli izne çıkardık

FASON çalışanlarımızla birlikte bu sayı 11 bin kişilik bir aileyiz.Elimizden geldiğince, gücümüzün yettiği kadar işçi çıkarmayacağız. Öyle bir planımız da düşüncemiz yok. Devletimizin istihdamın korunması amacıyla verdiği destekler önemli. 1 milyon kişiye istihdam yaratan bir sektör olarak amacımız bu sıkıntılı süreçte kapasite kaybetmemek. Piyasa açıldığında talebe en hızlı yanıt verecek ülke olacağız.