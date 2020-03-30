100 milyarlık kaynak yolda

Corona virüsü salgınının ekonomiye etkisini azaltmak için hükümetin başlattığı destek kampanyalarına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) de omuz veriyor. Oda ve borsalara mektup yazan TOBB, üyelerinin yararlanacağı yeni bir 'Nefes Kredisi' için çalışma başlattı. TOBB'a bağlı oda ve borsaların 5 milyar TL'lik kaynağıyla, bankalar üzerinden KOBİ'lere finansman sağlanacak.

Paketin büyüklüğünün 50 ila 100 milyar TL arasında olacağı belirtiliyor. İlk etapta kamu bankaları Ziraat ve Halkbank işbirliği ile hayata geçirilmesi planlanan paket için özel bankalarla görüşmeler de sürüyor.



BÜTÜN ODALAR KATILDI

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun 81 ildeki 365 oda ve borsaya yaptığı katılım çağrısına tüm illerin olumlu yanıt verdiği öğrenildi. 81 ilin katılımıyla hayata geçirilen ikinci nefes harekatında önceliğin krediye ulaşmakta güçlük çeken küçük firmalara verileceği belirtiliyor.

TOBB'un ilk nefes projesinden farklı olarak bu kez kredi verilirken seçici kurulda olmak istediği öğrenildi. Bankaların destek verirken tercihini refleks olarak mali tabloları daha güçlü olandan yana kullandığını söyleyen konuya yakın kaynaklar, "Finansmana ihtiyacı olan tüm üyelerin bu krediden rahatlıkla faydalanmasını istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

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YÜZDE 9'UN ALTINA İNEBİLİR

TOBB kaynakları, bankalarla faiz konusunun görüşüldüğünü belirtti. Daha önceki nefes kredilerinde faizin yüzde 9 civarında olduğunu belirten kaynaklar, faizin daha da aşağı çekilmesi için görüşmelerin sürdüğünü belirttti.

Ellerindeki mevduatları söz konusu bankalara yatıracaklarını söyleyen TOBB yönetimi, "Biz elimizi taşın altına sokuyoruz. Tüm çevrelerin üzerine düşeni yapması gerekiyor" dedi.



6 AY ÖDEMESİZ OLACAK

100 milyar liralık kredinin geniş kesimlere ulaşması için her il yönetiminin ayırdığı fondan kendi üyeleri yararlanacak. 6 ay ödemesiz, 12 ay ödemeli olarak toplam 18 aya yayılacak kredinin alt ve üst limiti ise il yönetimlerinin inisiyatifine bırakılacak.

Birinci nefes kredisinde kendilerinin üyelerine verdikleri kredide 200 bin liralık üst tavan belirlediklerini söyleyen Kocaeli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Benim sorumluluğumda olan bölgedeki üyelerimizden ciddi talepler geliyor. Mümkün olduğu kadar fazla işletmeye ulaşmak ve onları rahatlatmak için 50 ila 100 bin liralık alt ve üst limitlerde kredi verebiliriz" dedi.



İLKİ 2017'DE BAŞLADI

TOBB öncülüğünde, Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) teminatıyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) finansman sorunlarının çözümüne katkı sağlamak için hayata geçirilen "Nefes Kredisi" için 2017'de 5 milyar, 2018'in ilk yarısında 7.5 milyar TLdüşük faizli kredi sağlanmıştı. Birçok bankanın aracılık ettiği kredilerle aylık 0.99 faiz/kar payı ve 12 ay vade imkânı ile azami 200 bin lira kredi kullandırılmıştı.

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