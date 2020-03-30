Prim ve vergi borcu olana da destek var

Hükümetin koronavirüs salgını ile mücadelede istihdamı korumak, deneyimli personelin çıkarılmasını önlemek için yaşama geçirdiği kısa çalışma ödeneği binlerce şirkete nefes aldırdı. Firmalar ödenek için onay almaya başladı. Türkiye İş Kurumu, şirketlerin zorluk yaşamaması için başvuru sürecini sadeleştirdi, çalışan listesi, işin yavaşladığı ya da durduğuna dair belgeyle başvuruda sorun yaşanmaması için birebir temasa geçiliyor. İşçilerin tamamı için yararlanabileceği kısa çalışma ödeneğinden prim, vergi borcu olan da yararlanabilecek. Daha önce ödenekten yararlanan virüs kapsamında bir kez daha başvurabilecek. Başvuruyu çalışan değil işveren yapacak, yabancı işçiler için de başvurulabilecek.Kısa çalışma ödeneğinin azami süresi 3 ay. Talebin uygun bulunması durumunda işçilerden prim ödeme şartlarını sağlayanlara ödeme yapılacak.Kısa çalışma uygulamasından yararlanmak için asgari çalışan sayısı şartı bulunmuyor.Farklı bir gerekçeyle yararlanmış olan işyerleri de Kovid-19 kapsamında kısa çalışmadan yararlanabilir.İşletme ruhsatı belgeleri yeterli olacak. İşverenin yönetimsel kararı kapsamında faaliyeti durdurulan veya azaltılan işyerlerinde incelemelerde yönetim kararı gibi belgeler yeterli olacak.Hayır, kısa çalışma başvurusunu işverenin yapması gerekiyor.Başvurular uygunluk tespiti amacıyla rehberlik ve teftiş başkanlığına gönderilecek. Sonuç hızlı şekilde işverene bildirilecek.Uygunluk tespiti sonrası yeni işçi için talepte bulunulabilir. Ancak bu durum yeni talep anlamına geliyor.Haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması, işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması gerekiyor.İş müfettişleri tarafından yapılan inceleme faaliyetlerini ifade ediyor. Örneğin Covid-19 salgınından olumsuz etkilenilmişse bu durumun tespiti anlamını taşıyor.Ödenek sigortalının 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak brüt kazancının yüzde 60'ı kadar yatırılıyor. Ödenek miktarı aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemeyecek. Bin 752 lira ile 4 bin 380 lira aralığında ödeme yapılacak.Ödenek çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir.