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! 'ndan "hizmette dinamizm" mesajı

Som dakika haberi...  sosyal medya hesabından, “Bakanlığımız sürekli gelişen ve değişen, dinamizmini asla kaybetmeyen bir irade ile hizmet üretmeye devam edecektir” açıklamasında bulundu.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 30.3.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 14:26 ABONE OL
Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan hizmette dinamizm mesajı

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "18 yılı aşkın süreçte olduğu gibi Bakanlığımız da; sürekli gelişen ve değişen, dinamizmini asla kaybetmeyen bir irade ile hizmet üretmeye devam edecektir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümetimizin ve Bakanlığımızın ulaşım altyapısında gerçekleştirdiği her proje ve milletimize sunduğumuz her hizmet küreselleşen dünyada ülkemizin rekabet gücünü artırmaktadır. 18 yılı aşkın süreçte olduğu gibi Bakanlığımız da; sürekli gelişen ve değişen, dinamizmini asla kaybetmeyen bir irade ile hizmet üretmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan "hizmette dinamizm" mesajı
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