Temel ihtiyaç desteği kredisi şartları nelerdir? Temel ihtiyaç desteği başvuruları ne zaman başlayacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan son dakika açıklamasında Ekonomik İstikrar adımları kapsamında aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Temel İhtiyaç desteği kredilerinin yürürlüğe alındığı ifade edildi. Bu açılama sonrasında başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız arama motorlarında yoğun şekilde Temel ihtiyaç desteği kredisi şartları nelerdir? şeklinde sorularla araştırmalar yapmaya devam ediyor. Peki, Temel ihtiyaç desteği başvuruları ne zaman başlayacak? İşte Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası başvuru şartları ve tüm merak edilen soruların yanıtları…

TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR? TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KİMLER BAŞVURABİLİR ŞARTLARI NELER?

Aylık hane geliri 5 bin tl altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ile diğer orta ve düşük gelir grubunda yer alan vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.