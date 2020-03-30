Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Temel ihtiyaç desteği kredisi şartları nelerdir? Temel ihtiyaç desteği başvuruları ne zaman başlayacak?

Temel ihtiyaç desteği kredisi şartları nelerdir? Temel ihtiyaç desteği başvuruları ne zaman başlayacak?

Türkiye Cumhuriyeti tarafında yapılan son dakika açıklamasında Kalkanı adımları kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla kamu bankaları tarafından, aylık geliri 5 bin TL’nin altında olanları kapsayan Temel İhtiyaç desteği kredilerinin devreye alındığının duyurmasının ardından başvuruda bulunmak isteyenler arama motorlarında yoğun şekilde Temel ihtiyaç desteği kredisi şartları nelerdir? sorusunun cevaplarını merak ederek araştırmalar yapmaya devam ediyor. Peki, Temel ihtiyaç desteği başvuruları ne zaman başlayacak? İşte , Vakıfbank, başvuru şartları ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 30.3.2020 21:02 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 21:00 ABONE OL
Temel ihtiyaç desteği kredisi şartları nelerdir? Temel ihtiyaç desteği başvuruları ne zaman başlayacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan son dakika açıklamasında Ekonomik İstikrar adımları kapsamında aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Temel İhtiyaç desteği kredilerinin yürürlüğe alındığı ifade edildi. Bu açılama sonrasında başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız arama motorlarında yoğun şekilde Temel ihtiyaç desteği kredisi şartları nelerdir? şeklinde sorularla araştırmalar yapmaya devam ediyor. Peki, Temel ihtiyaç desteği başvuruları ne zaman başlayacak? İşte Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası başvuru şartları ve tüm merak edilen soruların yanıtları…

TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR? TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KİMLER BAŞVURABİLİR ŞARTLARI NELER?

Aylık hane geliri 5 bin tl altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ile diğer orta ve düşük gelir grubunda yer alan vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Temel ihtiyaç desteği kredisi şartları nelerdir? Temel ihtiyaç desteği başvuruları ne zaman başlayacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA