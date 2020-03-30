THY'den önemli duyuru! Seyahat izin belgesi...

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün corona virüs tedbirleri sonrası uygulanmaya başlayan seyahat izin belgesi hakkında sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulundu.
Yahya Üstün, "Değerli misafirlerimiz, seyahat izin belgesine sahip yolcularımız; biletlerini web ve mobil sistemimizden; çağrı merkezimizden; acentelerimizden; uçuş icra edilen havalimanı satış ofislerimizden satın alabilirler" açıklamasında bulundu.
Değerli Misafirlerimiz,— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) March 30, 2020
seyahat İzin Belgesine sahip yolcularımız; biletlerini
Web ve mobil sistemimizden;
Çağrı Merkezimizden;
Acentelerimizden;
Uçuş icra edilen Havalimanı satış ofislerimizden satın alabilirler.