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'den önemli duyuru! ...

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün ile ilgili bir mesaj paylaştı. Üstün, "Değerli misafirlerimiz, seyahat izin belgesine sahip yolcularımız; biletlerini web ve mobil sistemimizden; çağrı merkezimizden; acentelerimizden; uçuş icra edilen havalimanı satış ofislerimizden satın alabilirler." dedi.

Giriş Tarihi: 30.3.2020 17:03 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 18:05 ABONE OL
THY'den önemli duyuru! Seyahat izin belgesi...

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün corona virüs tedbirleri sonrası uygulanmaya başlayan seyahat izin belgesi hakkında sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulundu.

Yahya Üstün, "Değerli misafirlerimiz, seyahat izin belgesine sahip yolcularımız; biletlerini web ve mobil sistemimizden; çağrı merkezimizden; acentelerimizden; uçuş icra edilen havalimanı satış ofislerimizden satın alabilirler" açıklamasında bulundu.

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THY'den önemli duyuru! Seyahat izin belgesi...
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