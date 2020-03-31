50 bin TL olan vergi borçları netten ödeniyor

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), koronavirüs ile mücadele kapsamında kredi kartıyla ödenebilen vergi türlerinin kapsamını genişletti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yapılan değerlendirmeler sonucu, bazı vergi türlerinden 50 bin liraya kadar olan borçların da İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasından anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesi uygun bulundu. Yıllık gelir vergisi, zirai kazanç gelir vergisi, gelir vergisi stopajı (muhtasar), kurumlar vergisi, kurumlar vergisi stopajı, basit usulde ticari kazanç, gerçek usulde katma değer vergisi, hasılat esaslı katma değer vergisi, gelir geçici vergi, kurum geçici vergi, diğer ücretler ve katma değer vergisi tevkifatı olarak belirlendi.