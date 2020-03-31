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Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? 2020 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Her yıl iki dini bayram öncesinde emeklilerin hesaplarına yatan ikramiye ödemeleri bu yıl ülkemizdeki corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara erkenden verilecek. Bununla beraber binlerce vatandaş "Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama sonrasında Ramazan bayramından önce gündeme gelen bu konuya ilişkin detayları ve ödemenin hesaplara yatacağı tarihi haberimizde derledik. Peki, Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman ödenecek? İşte konuya ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 31.3.2020 16:36 ABONE OL
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? 2020 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Sorusu binlerce emeklinin merak konusu haline gelirken bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonucunda bu ücretler normal şartlarda bayramdan hemen önce yatırılırken ülkemizdeki salgın nedeniyle ev ekonomisine destek amaçlı olarak ödemelerin Nisan ayında yapılacağı bildirildi. Buna göre; Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak? Sorusunun yanıtını ve konuya dair tüm detayları Sabah.com.tr olarak sizler için derledik. İşte 2020 emekli bayram ikramiyesinin yatacağı o tarih ve tüm detaylar…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenecek bin lira ikramiyenin nisan ayında verileceğini bildirdi. Bakan Selçuk, Yeni Koronavirüsün Etkileri ile Mücadele Paketi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açıklandığını anımsattı. Paketin çalışma hayatının tüm taraflarının yanı sıra emeklilere yönelik de tedbirler içerdiğini belirten Selçuk, bu kapsamda en düşük emekli aylığının 1500 liraya yükseltildiğini vurguladı.
İşte emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı...

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