IMF: Türkiye ve Rusya hariç herkes kapımızı çaldı

Corona virüsü salgını dünyanın birçok ülkesinin ekonomisini sarstı. Aralarında gelişmekte olanların da bulunduğu birçok Avrupa ülkesi IMF'nin kapısını çalarak 'acil yardım' istedi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, Rusya ve Türkiye hariç, Orta ve Doğu Avrupa'daki AB dışı gelişmekte olan 9 ekonominin çoğunun IMF'nin hızlı finansman desteği kapsamında, acil yardım başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

Thomsen, virüs krizi kaynaklı baskılara karşı IMF'nin yaklaşık 50 milyar dolarlık acil durum programlarından yararlanmak isteyen 70'ten fazla üye ülke olduğunu da bildirdi.







AVRUPA DURDU

Thomsen, Avrupa'nın büyük ekonomilerinde, ekonomik çıktının yaklaşık 3'te birini oluşturan, zorunlu olmayan hizmetlerin durdurulduğuna işaret ederek, "Bu sektörlerin kapalı kaldığı her ay, yıllık GSYH'de yüzde 3'lük bir düşüş anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da derin bir resesyonun bu yıl kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Thomsen, bölgedeki tüm ülkelerin krize agresif bir yanıt vermesi gerektiğini ancak müdahalenin kapsamının Avrupa genelinde farklılık gösterdiğini kaydetti.

143 YILLIK RÜYA GERÇEK OLUYOR! ASRIN PROJESİ KARADENİZ-AKDENİZ YOLU BU YIL TAMAMLANIYOR!

12 MİLYON EMEKLİ İÇİN 4 GÜNDE İKRAMİYE! İŞTE EMEKLİLER İÇİN BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ