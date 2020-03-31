Şirketlere çifte koruma sağlanacak

Hükümetin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında üretim ve istihdamın sekteye uğramaması için başlattığı adımlar devreye giriyor. Cumhurbaşkanı kararıyla, kredi garanti kurumları tarafından verilen kefaletlerin toplam bakiye tutarı 250 milyardan 500 milyar TL'ye, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek kaynak ise 25 milyardan 50 milyar TL'ye çıkarıldı. Bakanlık ticari alacaklara da reasürans desteği verecek. İşletmelerin ticari alacak sigortası için yüzde 110 reasürans desteği taahhüt edildi. Yatırım kredilerinde ana para ödemesiz döneme ilişkin faizlerin tahsili için öngörülen bir yıllık süreye ihtiyaç duyulması halinde bir ay ilave yapılacak.Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na bireysel ve işletme kredilerinde birden fazla yatırım imkanı verildi. Buna göre 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak üzere birden fazla yapılandırma yapabilme ve kredinin vadesini değiştirebilme imkanı sağlandı. Karara eklenen geçici maddeyle, kefalet limitlerinin 31 Aralık'a kadar, KOBİ'ler için 50 milyon lira KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise azami 350 milyon lira uygulanacak.