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kimler alabilir? Temel ihtiyaç desteği kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte şartlar

tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada Kalkanı adımları kapsamında vatandaşların acil ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla, bankalar tarafından temel ihtiyaç kredisi desteği sağlanacağı belirtilmişti. Aylık geliri 5 bin TL’nin altında olanları kapsayan şartları ise merak konusu oldu. Peki, Temel İhtiyaç Desteği başvuruları ne zaman başlayacak, kredi şartları nelerdir? Haberimizin içerisinden Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası temel ihtiyaç desteği kredisi başvuru şartları ve tüm merak edilen soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 31.3.2020 12:24 ABONE OL
Temel ihtiyaç desteği kimler alabilir? Temel ihtiyaç desteği kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte şartlar

Temel İhtiyaç Kredisi başvuru şartları nelerdir, kimler alabilir? Hazine ve Maliye Bakanı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada Ekonomik İstikrar adımları kapsamında aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik temel ihtiyaç desteği kredilerinin yürürlüğe alındığı ifade edildi. Peki, Temel İhtiyaç Desteği Kredisi başvuru şartları nelerdir? ne zaman başlayacak? İşte Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası başvuru şartları ve tüm merak edilen soruların yanıtları…

TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR? TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KİMLER BAŞVURABİLİR ŞARTLARI NELER?

Aylık hane geliri 5 bin tl altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ile diğer orta ve düşük gelir grubunda yer alan vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.

GERİ ÖDEME ŞARTLARI

Kamu bankaları tarafından harekete geçildi. Buna göre, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla, ihtiyaç sahipleri 10 bin liraya kadar bireysel ihtiyaç kredilerini kullanabilecekler. Buna göre, 10 bin lira kullananlar, ilk altı ay kredi geri ödemesi yapmayacak ve sonraki 30 aylık dönemde ayda 376 lira ödeyecek. Krediyi 7,500 lira olarak kullananlar da, ilk altı ay ödemesiz geçtikten sonra 30 ay boyunca ayda 282 lira ve 5,000 lira kredi kullananlar da ilk altı ayı ödemesiz geçirdikten sonra, 30 aylık dönemde ayda 188 lira ödeyecekler.

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Temel ihtiyaç desteği kimler alabilir? Temel ihtiyaç desteği kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte şartlar
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