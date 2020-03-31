Teminatı olmayan esnafa da kredi var

Koronavirüs salgınının etkilerini hafifletmek için Halkbank'ın hayata geçirdiği Esnaf Destek Paketi'ne iki günde toplam 26 bin esnaf başvurdu.aPara'da katıldığı 'Bize Sorun' programında pakete ilişkin vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Destek paketiyle bu sıkıntılı süreçte esnafa can suyu vermek istiyoruz" dedi. Arslan, söz konusu krediyi Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na kayıtlı ve Bireysel Kredi Notu (BKN) 700'ün üstünde olan tüm esnaflara nüfus cüzdanı, vergi levhası ve imza karşılığında başka hiçbir koşul olmaksızın verdiklerini söyledi.BKN'si 700'ün altında olanlara da kefil buldukları takdirde kredi kullandırdıklarını hatırlatan Arslan, "Kefil bulamayan basit bir teminat gösterebilirler, teminatı olmayan esnaflarımız da 0 850 222 0 400 numaralı hattımızı arayıp taleplerini iletsin. Onları da krediden faydalandırmak istiyoruz. Ben de bir esnaf çocuğuyum. İyi niyetiyle çalışan, tezgahının başında duran her esnafın başımızın üstünde yeri var" dedi.Destek paketiyle, 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli 25 bin liralık kredi yüzde 4.5 gibi çok düşük bir faizle kullandırılıyor.Kamu bankaları tarafından hayata geçirilen İhtiyaç Destek Kredisi'ne de katıldıklarını söyleyen Arslan, "Aylık geliri 5 bin liranın altında olan ailelere bu 10 bin liralık krediyi kullandıracağız. Amacımız bu salgın nedeniyle yaşanan sıkıntılı süreçte vatandaşlarımızın yanında olmak. Söz konusu kredi 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli olacak" dedi. Arslan, çeklerini ödemekte sıkıntı yaşayan işletmelere Çek Ödeme Destek Kredisi paketiyle yardımcı oldukları söyledi. Halkbank, cirosu 25 milyon liraya kadar olan firmalara 1 milyon, 25 ila 125 milyon lira arasında olan firmalara 5 milyon, cirosu 125 milyondan fazla olanlara ise 10 milyon TL'lik kredi limiti belirledi.