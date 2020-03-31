THY yönetim kuruluna yeni isim

Türk Hava Yolları'nın bugün gerçekleştirilen Yıllık Olağan Genel Kurulu'nda yönetimde bir değişiklik yaşandı.

THY'nin Yıllık Olağan Genel Kurulu saat 14.00'te Genel Müdürlük Binası'nda yapıldı

THY yönetimi dışındaki hissedarların elektronik ortamda katıldığı Yıllık Olağan Genel Kurul'da THY Yönetim Kurulu Üyesi Ogün Şanlıer istifa ederken yerine Melih Ecertaş getirildi.

Melih Ecertaş kimdir?

1987 Bursa İnegöl doğumlu olan Melih Ecertaş, 2004 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. 2009 yılında Beykent Üniversitesi İşletme Bölümü'nü birincilikle bitirdi. Lisans eğitiminin ardından kazandığı Fulbright bursuyla Amerika'nın Boston şehrinde Emerson College'da Pazarlama İletişimi alanında yüksek lisans yaptı. MIT/Sloan School of Management'ta araştırma asistanlığının ardından, Gebze Teknik Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları alanında doktora çalışmasına devam etmektedir. 2011-2019 yılları arasında Çilek Mobilya'da Kurumsal Gelişim Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. 2015-2017 yılları arasında İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı alanında faaliyet gösteren Mental HR'da Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Yurt içi ve yurtdışı pek çok organizasyonda "İnsan Kaynakları Sistem Tasarımı, Performans Yönetim Sistemleri, Çalışan Ödüllendirme Modelleri, Stratejik Planlama, Yetenek Yönetimi, İK Dijital Dönüşümü ve diğer Organizasyonel Gelişim" projelerinde görev almıştır. 2018 yılında uluslararası yatırım danışmanlığı şirketi Eurasia Invest'in kurucuları arasında yer almıştır ve halen Yönetim Kurulu üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Orta öğretim yıllarından bu yana sivil toplum ve gençlik çalışmalarının içerisinde yer alan Ecertaş, 2012-2018 yıllarında AK Parti Gençlik Kolları'nda İl Teşkilatı'ndan Genel Merkez'e kadar çeşitli kademelerde önemli sorumluluklar üstlenmiştir. Halen gençlikle ilgili çeşitli STK'larda gönüllü faaliyetlerde bulunmaya devam etmektedir. İleri derecede İngilizce, orta düzeyde Almanca ve Arapça bilen Melih Ecertaş, evli ve iki çocuk babasıdır.