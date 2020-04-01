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’den flaş açıklaması

ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Dr. , piyasada arzında herhangi bir sorun bulunmadığına dikkat çekti.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 1.4.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 16:56 ABONE OL
Darphane’den flaş altın açıklaması

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Güven Pado, piyasada altın arzında herhangi bir sorun bulunmadığına dikkat çekti.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Güven Pado, yaptığı yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Ziynet ve Cumhuriyet Sikke altınlarının tek yasal üreticisi olup söz konusu ürünlerin üretimine kesintisiz bir şekilde devam edilmekte, Genel Müdürlüğe gelen tüm Cumhuriyet Altını talepleri zamanında karşılanmaktadır. Piyasada altın arzında herhangi bir sorun bulunmamaktadır" bilgisini paylaştı.

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Darphane’den flaş altın açıklaması
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