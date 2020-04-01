Merkez'den reel sektöre 60 milyarlık destek

Koronavirüsün ekonomik ve finansal etkilerine karşı mart ayında Para Politikası Kurulu'nu (PPK) daha önce belirlenen tarihten erken toplayarak politika faizini 1 puan indirip piyasaların likidite ihtiyacını karşılamak için önemli adımlar atan Merkez Bankası'ndan, dün de başta KOBİ'ler olmak üzere reel sektöre nefes aldıracak hamleler geldi. Mal ve hizmet ihracatçısı firmaların finansmana erişimlerini kolaylaştırmak ve istihdam sürekliliğini desteklemek amacıyla reel sektöre 60 milyar liralık reeskont kredisi kullandırılacak. Banka tarafından yapılan açıklamada, reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamının sağlanmasına ve salgın nedeniyle etkilenen mal ve hizmet ihracatçısı firmaların KOBİ odaklı yaklaşımla geniş kapsamda desteklenmesine yönelik ilave tedbirler alındığı belirtildi.Mal ve hizmet ihracatçısı firmaların finansmana erişimlerini kolaylaştırmak ve istihdam sürekliliğini desteklemek amacıyla Türk lirası cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi kullandırılmasına karar verildi.Türk lirası cinsi reeskont kredileri için toplam 60 milyar Türk Lirası limit belirlendi. Bu limitin 20 milyar Türk lirası Türk Eximbank, 30 milyar Türk Lirası kamu bankaları, 10 milyar Türk Lirası ise diğer bankalar aracılığıyla yapılacak kredi kullanımlarına tahsis edildi.Eximbank dışındaki bankalar aracılığı ile kullandırılacak kredilerin asgari yüzde 70'i KOBİ'lere tahsis edilecek. Firma bazında azami kredi tutarları, KOBİ'ler için 25 milyon Türk Lirası, diğer firmalar için ise 50 milyon Türk Lirası olarak belirlendi. Kredi imkânından yabancı para reeskont kredisi kullanabilen firmalar ile yurt dışına yönelik müteahhitlik hizmeti sunan firmalar ve uluslararası fuarlara katılım sağlayan firmalar yararlanabilecek.Kredilere TCMB politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 150 baz puan altında faiz oranı uygulanacak. Aracı bankaların komisyon oranı azami 150 baz puan olabilecek. Krediler, azami 360 gün vadeli olacak, ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet taahhüdü ile 1 Mart 2020 tarihindeki istihdam düzeyinin kredi vadesi süresince muhafaza edilmesi koşulu karşılığında kullandırılacak. Ayrıca Açık Piyasa İşlemleri (APİ) portföyü doğrudan alım işlemleri önden yüklemeli olarak gerçekleştirilebilecek. Bununla piyasanın derinliğinin artırılması hedefleniyor.Reel sektöre kredi akışının kesintisiz sürmesi amacıyla yürürlüğe konulan hedefli ilave likidite imkânlarında limitler artırılacak. Bu kapsamda sağlanan 91 güne kadar vadeli repo ve 1 yıl vadeli döviz karşılığı Türk Lirası swap hedefli likidite imkânlarına ek olarak 6 ay vadeli döviz karşılığı Türk lirası swap ihaleleri düzenlenecek olup bu vadedeki ihalelerle ilgili bankalara TCMB politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 125 baz puan altında faiz oranı üzerinden ABD doları, euro veya altın karşılığı Türk Lirası likidite sağlanacak.TCMB bünyesinde gerçekleştirilen Türk lirası ve döviz işlemleri çerçevesinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ile İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler'in teminat havuzuna dâhil edilmesine karar verildi. Söz konusu kıymetlerin teminata kabul edilmesi, benzer nitelikteki ihraçların likiditesinin artmasına ve sermaye piyasalarının derinleşmesine katkıda bulunacak, bankalara Türk Lirası ve döviz piyasa likidite yönetimlerinde sağlanan esnekliği artıracak.Geçici bir süre için, Piyasa Yapıcı bankalara, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan satın aldıkları DİBS'leri TCMB tarafından belirlenen koşullar ve tutarlar dâhilinde TCMB'ye satma veya Piyasa Yapıcılığı sistemi kapsamında APİ çerçevesinde tanınan likidite imkânını belirli oranlar dâhilinde artırma olanakları sağlanacaktır. Böylelikle, İşsizlik Sigorta Fonu'nun likidite ihtiyacının piyasa işleyişi üzerindeki olası etkileri sınırlandırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amaçlandı. Söz konusu DİBS alımları, APİ portföyü için belirlenmiş olan limitlerin dışında değerlendirilecek.