Son dakika: Halkbank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek

Son dakika haberi... Halkbank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 56 milyon TL destek verdiğini duyurdu. Öte yandan Kuveyt Türk Finans Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira bağışta bulundu.

VAKIFBANK 50 MİLYON TL BAĞIŞLADI

Son dakika haberi... VakıfBank, dünyayı saran koronavirüs pandemisi ile mücadele amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına 50 milyon TL bağışladı.

Vakıfbank'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, insanlığın faydasına güzel işler yapmanın ve hayırda yarışmanın Anadolu geleneği olduğunu belirtti.

Üstünsalih, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yürütülen salgınla mücadelede başarılı olacağımıza yürekten inanıyoruz. Bankamız köklerindeki kültür de bize darda kalana el uzatmayı öğütlüyor. VakıfBank Ailesi adına yaptığımız bu bağışın yanı sıra tüm çalışma arkadaşlarımı da kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Bugüne kadar her türlü zorluğa karşı kendi gücümüzle direndik. Bugün de 'Biz bize yeteriz' diyerek 83 milyonun omuz omuza vereceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu dönemde bankacılık faaliyetleriyle de Türkiye'nin yanındaki güç olduklarını belirten Üstünsalih, seferberlik ruhuyla hareket ettiklerini kaydetti.

HER GÜN YENİ BİR PAKETLE MİLLİ EKONOMİYE GÜÇ VERİYORUZ.

Salgının ekonomideki sınırlı etkilerini bertaraf etmek için üstlendikleri sorumlulukları yerine getirdiklerine dikkati çeken Üstünsalih, "Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızın öncülüğünde başta kamu bankaları olmak üzere finans sektörü olarak büyük bir mücadele veriyoruz. İstihdamın korunması, halkımızın dara düşmemesi için her gün yeni bir paketle milli ekonomiye güç veriyoruz. Salgınla mücadelede tüm benliğimizle devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Dayanışma Kampanyasına herkesi gücü oranında katkıda bulunmaya davet eden Abdi Serdar Üstünsalih, şunları ifade etti:

"Bu zor günleri atlattığımızda hayatımıza kaldığımız yerden devam edebilmek için bugün üzerimize düşeni yapmalıyız. Bu vesileyle başta doktorlarımız ve sağlık sektörü çalışanlarımız olmak üzere, salgınla mücadele eden, hayatın devamını sağlayan finans sektörüne, emniyet güçlerimize, basın mensuplarımıza, gıda sektörü çalışanlarına, memurlarımıza, işçilerimize, esnafımıza, üreticilerimize, çiftçilerimize şükranlarımı sunuyorum."

ZİRAAT FİNANS GRUBU'NDAN MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA 62,3 MİLYON LİRALIK KATKI

Öte yandan Ziraat Finans Grubu da dün 62 milyon 300 bin lira bağışta bulunduğunu açıklamıştı.

Ziraat Finans Grubu'ndan yapılan açıklamada küresel çapta yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en kısa sürede sona ermesi temenni edildi.

Salgında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, tedavi altındaki vatandaşlara da acil şifalar dilenen açıklamada, "Bu süreci aşmak için en çok ihtiyaç duyduğumuz hususun toplumsal farkındalık ile güçlü birliktelik olduğuna, devletimizin ve milletimizin el ele vererek bu zor zamanları en kısa sürede atlatacağına inanıyoruz. Ziraat Finans Grubu olarak ülkemiz için daha fazlasını yapabilme amacıyla bugün de çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Devletimizin Kovid-19 ile mücadele sürecinde sağlık politikaları ve ekonomik yardımlarına destek olabilmek amacıyla Ziraat Finans Grubu olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na her bir çalışanımız adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 62 milyon 300 bin lira bağışta bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.