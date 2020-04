Her türlü destek milletimizin emrinde

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, corona virüsü salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için alınan önlemleri tek tek anlatırken, 83 milyon vatandaşa 'yanınızdayız' mesajı verdi. Sosyal medya hesabından yayınladığı video konuşmasında Albayrak, devlet olarak her türlü desteği milletin ermine sunacaklarını belirterek, "Kimsenin işini kaybetmemesi için canla başla çalışacağız. Vatandaşları fert fert güçlü tutacağız. Devletin hazinesi de, imkanları da, sağlık ve sosyal güvenlik altyapısı da fazlasıyla güçlüdür, yeterlidir" dedi. Türkiye'nin bu badireden güçlenerek çıkacağını belirten Albayrak, "Salgının neden olduğu ekonomik tahribatla da sonuna kadar mücadele edeceğiz" mesajı verdi.



SAĞLIK HER ŞEYDEN ÖNDE

Vatandaşın sağlığının her şeyden önde olduğunu belirten Albayrak, "Ülkemizin inşallah bu salgından kurtaracağımıza olan inancımız tamdır" dedi. Vaka ve ölüm verilerinin sayıdan ibaret olmadığını anlatan Albayrak, şöyle konuştu: "Her biri bir eş, bir anne, bir baba, bir kardeş. Her bir kaybımızın acısını yüreğimizde hissediyoruz. Bu salgın hepimizi, sevdiklerimizi, yakınlarımızı tehdit ediyor. Böyle bir tehdide karşı bütün önyargılardan, bütün fikri duygulardan sıyrılarak mücadele edebiliriz. Milletimizin sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağız."

İŞ KAYBI OLMAMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Salgının ekonomide tarihi kur saldırılarının yanında, aynı anda enflasyon ve faizlerle mücadeleyle geçen bir dönemin hemen ardından geldiğini anlatan Albayrak, şöyle konuştu: "Sağlam finans sektörümüz, kapsayıcı sosyal güvenlik sistemimiz ve güçlü sağlık altyapımızla dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi durumdayız. Salgının tehdidi ortadan kalktığı anda küresel ekonomide yepyeni bir dönemin başlayacağını çok iyi biliyoruz. O güne kadar işsizlikle mücadele edeceğiz, vatandaşlarımızı fert fert güvenli tutacağız, sanayimizi canlı tutacağız. Hiçbir vatandaşımızın işini kaybetmemesi için canla başla çalışacağız. Azami sağlık hassasiyeti önceliğiyle üretimimizi sürdüreceğiz. Albayrak dayanışma kampanyasıyla ilgili olarak da "Dünya ölüme terk edilen yaşlıları, yağma endişesiyle alınan güvenlik endişelerini konuşurken Türk milleti olarak biz bir kez daha hayırda yarışmayı tercih ettik" dedi.

B,C PLANLARIMIZ HAZIR

Salgın ilk başladığı günden itibaren gerekli adımları dinamik bir şekilde attıklarını söyleyen Albayrak, "Yol haritamızda önceliğimiz vatandaşlarımızın gelirlerinin korunması ve kayıplarının telafi edilmesi oldu" dedi. "Allah'ın izniyle bu badirenin de üstesinden geleceğiz" diyen Albayrak, "Gün siyaset üstü bir gün, gün ülke olarak birlik günü. Evet devletimizin hazinesi de imkânları da, sağlık ve sosyal güvenlik altyapısı da fazlasıyla güçlüdür, yeterlidir. B, C planlarını sürece göre kurguluyoruz, adımlarımızı atıyoruz, atmaya devam ediyoruz. Gerek İşsizlik Fonumuzun sağlam bilançosu, gerek ekonomi yönetimimizdeki kurumlarımızın ellerindeki araçlar, sürecin uzaması durumuna karşı da güçlü duruşumuzun sürmesi için güçlü bir destek sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.



KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURUN

KOVID-19 sebebiyle kapanan veya faaliyetleri yavaşlayan firmalara da çağrıda bulunan Bakan Albayrak, "Bu firmalarımızda çalışan vatandaşlarımızın maaşlarını karşılıyoruz. Kısmi çalışma ödeneği kapsamında tüm firmalarımız buraya başvurabilir. Ancak firmalarımız lütfen işçi çıkarmak ya da çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmak yerine kısa çalışma ödeneğine başvursunlar. Böylece vatandaşlarımızın maaş almaya devam etmesini sağlayalım" dedi. KOBİ'leri de mücbir sebep kapsamına aldıklarını hatırlatan Albayrak, "Tüm KOBİ'lerimizin destekçisi olacak paketler devrede" diye konuştu.



KÜÇÜK ESNAFIMIZ ENDİŞE ETMESİN

"Mahallemizdeki, semtimizdeki küçük esnafımız endişe etmesin" diyen Albayrak, devlet olarak esnafın yanında olduklarını söyledi. 1.9 milyonu aşan sayıdaki esnafı 'mücbir sebep' kapsamına aldıklarını anlatan Albayrak, "Masraflarının en önemli girdisi olan vergi ve SGK ödemelerinin tamamını erteledik. Esnafımızın nakit ihtiyacı için de Halkbank aracılığıyla 25 bin liralık düşük maliyetli finansmanı devreye aldık. Esnafımızdan bu kapsamda sadece TC kimlik numaraları ve oda kayıtları dışında hiçbir belge istemiyoruz" dedi.

DAR GELİRLİYE NAKDİ YARDIM ARTACAK

Alınan tedbirleri paylaşan Bakan Albayrak, süreçte ilk olarak dar gelirli vatandaşların durumu için adımlar atıldığını söyledi. Albayrak, "En düşük emekli maaşını 1.000 TL'den 1.500 liraya çıkardık. Dar gelirli 2 milyondan fazla ailemize 1.000 liralık nakdi yardım kararı aldık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu kapsamda özellikle nakdi yardım miktarını artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamı daha da genişletmek için... Buna müteakip geliri 5 bin liranın altında olan tüm vatandaşlarımıza yine nakdi ihtiyaçlarını karşılamak için, kiradır, harcamadır, faturadır, markettir temel ihtiyaçlar için destek paketinin devreye aldık" dedi.



ÜCRETLİ ÖĞRETMENE EK DERS PARASI ÖDENECEK

Bakan Albayrak, ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerinin süreç boyunca ödenmeye devam edileceğini bildirdi.

