7 farklı aşı ve ilaç üzerine çalışılıyor

Korona salgınıyla mücadele için Türkiye tüm imkânlarını seferber etti. Virüsü önleyici ilaç çalışmalarına da katılan Türkiye, aşı ve ilaç geliştirmek için kolları sıvadı. Dün Kovid-19 Türkiye Platformu koordinasyonunda gerçekleştirilen 'Aşı ve İlaç Geliştirme Sanat Konferansı'na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 7 aşı ve 7 farklı ilaç projesi geliştirilmesi üzerinde çalışıldığı bilgisini verdi. Konferans, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) sosyal medya hesapları üzerinden canlı takip edildi.Aşı ve ilaç geliştirme projelerindeki temel araştırmalara TÜBİTAK'ın liderlik ettiğini dile getiren Varank, bu alanda koronavirüsle ilgili ilk toplantının virüs Çin sınırları içindeyken yapıldığını ifade etti. Varank, Türkiye'de aşı ve ilaç konusunda çok önemli yetkinlikler bulunduğuna işaret ederek, geçen yıl başlatılan "TÜBİTAK 1004 Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı" kapsamında aşı ve ilaç araştırma gruplarının oluşturulduğunu belirtti. Varank, sürecin en hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nün koordinasyonunda Kovid-19 alt platformunu kurduklarını ifade etti."Hocalarımızın devam eden projelerinden bu virüse karşı dönüştürülebilecek olanlar ve çok hızlı bir şekilde netice alabileceğimiz yenilikçi yaklaşımlar belirlendi" diyen Bakan Varank, şöyle devam etti: "Kovid-19 Platformu altında 7 farklı aşı projesi ile hem kimyasal hem de biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 farklı ilaç geliştirme projesi yer alıyor. Akademisyenlerimiz, Kovid- 19'la mücadeleye yönelik projelerini dünyada eşine az rastlanır bir şekilde çok kısa bir sürede dönüştürerek devreye aldılar. Bu ulvi amaç için 24 üniversite, 8 kamu Ar-Ge birimi ve 8 özel sektör kuruluşundan yüzlerce araştırmacı üstün bir gayretle çalışıyor."TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da, TÜBİTAK olarak bu süreçte desteklerini sürdüreceklerini belirterek, kurum tarafından dünyada Kovid-19'a yönelik tüm bilimsel gelişmelerin yer aldığı web portalını da oluşturduklarını hatırlattı. Mandal, "Şu an 216 araştırmacımızın yer aldığı 14 aşı ve ilaç geliştirme projesi yürürlükte. Savunma sanayimizde olduğu gibi yerli ve milli teknolojilerimizle sağlıkta aşı ve ilaç alanında da başarı elde edeceğiz" dedi.YAPILACAK projelerle aşı ve ilaçların deney hayvanlarında etkinlik ve toksisite analizlerinin tamamlanacağını anlatan Varank, sonraki aşamada tüm sonuçların, ivedilikle klinik denemelerin yapılabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na aktarılacağını anlattı. Varank, projelere ilişkin destek süreçlerinin başladığının altını çizerek, "Gerekirse bakanlığımızın tüm kaynaklarını bu iş için kullanmamızın önünde hiçbir engel yok. Yeter ki netice alalım, en kısa sürede sonuca ulaşalım" dedi.