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Dernek noktayı koydu: Eleman çıkaran kira öder

Salgın nedeniyle mağazalarını kapatan hazır giyimcilerin eleman çıkarmaya başlaması üzerine noktayı koydu: Eleman çıkaran olursa kira alırız

PINAR ÇELİK Ekonomi
Giriş Tarihi: 3.4.2020 ABONE OL
Dernek noktayı koydu: Eleman çıkaran kira öder
Koronavırüs salgını nedeniyle mağazalarını geçici süreyle kapatan hazır giyimciler sağlanan kolaylıklara rağmen eleman çıkarmaya başlayınca Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) duruma el koydu. SABAH'a açıklama yapan AYD Başkanı Hüseyin Altaş, AVM yatırımcılarının zor durumda olan markalara yardım ettiğini ancak 3-4 hafta rahatlıkla maddi olarak idare edebilecek markaların hem eleman çıkarıp hem de kira vermek istemediklerini söyledi. Altaş, "AVM'lerin hiçbiri eleman çıkarmadı, çıkarmayacak da. Ancak pek çok hazır giyim markası eleman çıkarmaya başladı. Yani ellerini taşın altına koymak istemiyorlar. Biz de buna tolerans göstermeyeceğiz. Eleman çıkaran markalardan kira talep ederiz" dedi.

MARKETLER BİLE 'MÜCBİR SEBEP' DİYOR
AVM'lerde faaliyetine devam eden marketlerin normal zamana göre cirolarını üçe katlamalarına rağmen mücbir sebebi gerekçe göstererek kira vermek istemediklerinin altını çizen Altaş, şunları söyledi: "Hem cirolarını katlayıp hem de kira ödemek istemiyorlar. Halbuki bazı AVM'ler maliyete katlanıp sırf marketler ve eczaneler için açık kalıyor. Dolayısıyla bu AVM'lerin maliyetleri devam ediyor. Bu işletme giderlerinin alınmaya devam edilmesi yönünde tavsiye kararı aldık."

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Dernek noktayı koydu: Eleman çıkaran kira öder
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