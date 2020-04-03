Dolar/TL bugün ne kadar? 3 Nisan Cuma CANLI Dolar ve Euro alış satış fiyatı burada

Dolar ve Euro bugün ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dönemde dünyayı etkisi altına alan corona virüsü krizi, ekonomik anlamda global çapta bir darbeye neden oluyor. Bu durumun doğurduğu sonuçlara hazırlıklı olmaya çalışan vatandaşlar güncel piyasaları canlı takip etmek için araştırma gerçekleştiriyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde "Bugün Euro ve Dolar ne kadar, kaç TL" sorusunun yanıtına, canlı ve güncel rakamlara ulaşabilir. Son dakika haberleri ile döviz kurları üzerindeki hareketleri gözlemleyebilirsiniz…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? 3 NİSAN CANLI DOLAR VE EURO ALIŞ SATIŞ FİYATI

Küresel piyasalardaki satıcılı seyre paralel olarak dolar/TL kuru haftanın son işlem gününe 6,63 seviyelerinde başladı.